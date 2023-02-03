Во Владимире установят три новых камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Во...

Во Владимире установят три новых камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения.Во Владимире появятся три новых комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.Согласно заявке на сайте госзакупок, камеры должны установить до конца марта.Центр безопасности дорожного движения Владимирской области планирует установить видеонаблюдение в районе остановки «Магазин „Турист“» на Суздальском проспекте; на улице Пугачева напротив дома № 42 по проспекту Ленина; неподалеку от моста через Клязьму, рядом с остановкой "Улица Муромская".Начальная цена закупки - 2 миллиона 850 тысяч рублей.Камеры будут фиксировать нарушение требований дорожных знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку автомобилей.Фото: pxfuel.com