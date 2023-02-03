Центр безопасности дорожного движения Владимирской области разместил на портале госзакупок контракт на установку трех новых комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Центр безопасности дорожного движения Владимирской области разместил на портале госзакупок контракт на установку трех новых комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. Согласно документу, новые камеры установят у магазина «Турист» на Суздальском проспекте, у остановки «Улица Пугачева» на проспекте Ленина и у остановки «Улица Муромская» рядом с Клязьминским мостом. Комплексы приспособлены фиксировать неправильную парковку или