С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179358 владимирцев.

Во Владимирской области 3 февраля выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Кольчугинском, Муромском и Камешковском, по 2 - в Александровском и Суздальском, по 1 - в Меленковском, Вязниковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179358 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49772 заболевших во Владимире, 21199 - в Ковровском районе и 19369- в округе Муром.