Во Владимирской области нотариус был лишен права заниматься профессиональной деятельностью за...

Во Владимирской области нотариус был лишен права заниматься профессиональной деятельностью за грубое нарушение закона.Прокуратурой Владимирской области выявила факт нарушения в работе нотариуса: он написал доверенность от имени человека без его согласия.По иску зампрокурора региона Ленинский районный суд прекратил право натариуса на осуществление профессиональной деятельности.Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: https://ru.freepik.com