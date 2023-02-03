Во Владимирской области осудили женщину, ударившую ножом избивавшего ее сожителя. Как установил...

Во Владимирской области осудили женщину, ударившую ножом избивавшего ее сожителя.Как установил Кольчугинский городской суд, 9 ноября 2022 г. между подсудимой и ее сожителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, которая переросла в потасовку. Мужчина наносил женщине удары по голове и лицу, досталось и маленькому сыну, который бросился защищать маму. Попытку позвонить в полицию пресек.Подсудимая стала выгонять сожителя из квартиры, при этом взяла со стола кухонный нож и пригрозила ударить им обидчика. В ответ получила кулаком по голове. Испытав сильную физическую боль, женщина ударила сожителя один раз в область живота, после чего тот из квартиры ушел и вызвал себе скорую помощь.Суд пришел к выводу, что, нанеся потерпевшему удар ножом, подсудимая превысила пределы необходимой обороны и переквалифицировал ее действия в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.Она защищалась от агрессивного поведения и применения насилия к ней и ее малолетнему сыну. Однако посягательства со стороны сожителя не представляли угрозы для ее жизни или жизни ее сына, уточнили в Кольчугинском суде.С учетом смягчающих обстоятельств, приговором от 30.01.2023 подсудимой назначены исправительные работы на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы условно с испытательным сроком 1 год.Фото https://www.pxfuel.com/