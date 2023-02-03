Во Владимирской области отметят Праздник пельменей. В деревне Переложниково Селивановского района...

Во Владимирской области отметят Праздник пельменей.В деревне Переложниково Селивановского района завтра пройдет один из самых молодых и сытных фестивалей в регионе - Праздник пельменей.Что было раньше - тесто или мясо - спорят китайцы, монголы. За право считать это блюдо своим бьются сибиряки и удмурты. В России даже отмечается неофициальный День Пельменя - 18 февраля. И свой пельмень-фест есть чуть ли не в каждом регионе. Вот и селивановцы два года назад решили сделать такой у себя. В Переложникове завтра откроется ярмарка, пройдут концерт, лотерея и, конечно, мастер-классы по приготовлению и поеданию пельменей. В позапрошлом году на фестивале был установлен рекорд. Участники конкурса слепили три тысячи штук. В преддверии праздника организаторы запустили в соцсетях флешмоб и конкурс. Шутки и мемы про пельмени можно найти по тегу #пельМЕМ.