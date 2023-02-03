Во Владимирской области переселенцы из аварийного жилья 30 лет живут в маневренном фонде. Нет...

Во Владимирской области переселенцы из аварийного жилья 30 лет живут в маневренном фонде.Нет ничего более постоянного, чем временное... Они ждут своей очереди на расселение не один десяток лет. Есть ли шанс получить своё жилье, выяснила Анастасия СахароваУже 25-ый год Валентина Корчагина наблюдает из окна, как сначала строились два новеньких дома напротив, потом как туда въезжали жильцы. Ей и еще 15 семьям обещали квартиры в этих домах. Некоторые заветные ключи всё-так получили. А другие - получили лишь обещания.- Надежда?У меня мама умерла недавно.У нее была эта надежда 30 лет. И она умерла с этой надеждой. И она не пожила в своей квартире. Она хотела умереть в своей квартире. У нее не получилось. У нас у многих не получилось умереть в своей квартире.Как и 94-летняя мать Валентины Исааковны, несколько других обитателей расселенного дома так и умерли, не получив жилье. Другие 30 лет, как говорится, живут на чемоданах. Квартиры - запущенные. Капитальный ремонт не в своем доме никто делать не хочет. Поэтому здесь сырые стены, грибок и гнилые трубы. Уже как о своих соседях, Ольга Ильина рассказывает о крысах.- Сидели тут за столом. А она , зараз такая, от одного дивана под другой. Хорошо никто не видел. Крику не было и писка. Она залезла под диван, как будто так и надо. Как у себя дома хозяйничает.Хотя крысы, как будто, единственные здесь законные постояльцы. У самих людей на паспортной странице с пропиской до сих пор значится дом на Северной. Хотя физически его уже не существует.- Сейчас на месте дома на Северной - голое поле. А в 90-х дом принадлежал владимирскому тракторному заводу. Завод планировал провести в нем капитальный ремонт и временно отселил жителей на Гастелло. Позже дом приняли в муниципальную собственность, потом и вовсе снесли - из-за аварийности. И так люди остались прописаны в доме-призраке. А маневренное жилье превратилось в постоянное.За всеми этими манёврами с 2020 года следит городская прокуратура. И в конце 2022-го Октябрьский районный суд, по заявлению прокурора, обязал мэрию предоставить пяти семьям благоустроенные жилые помещения.Яна Сопнева, старший помощник прокурора г.Владимира:- Решение вступило в силу, допустим, 1 февраля, и со 2 февраля они должны начать работу. Иначе приставы будут их штрафовать.И для них это очень накладно, для администрации. Они стараются все быстро исполнить.Впрочем, определенного срока исполнения в решении суда не указано. По идее, квартиры мэрия должна представить незамедлительно. Но на этот год конкретно на эти семьи в городском бюджете средств не заложено.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г.Владимира:- Администрация города Владимира не обжаловала это решение суда. И 30 января оно вступило в законную силу. Мы исполним решение суда, потому что мы законопослушный орган муниципальной власти. В настоящий момент идет проработка вопроса о способах и сроках исполнения этого решения.Несмотря на то, что ситуация остается, можно сказать, "призрачной", впервые за 30 лет у жителей несуществующего дома на Северной забрезжила надежда. На то, что скоро они смогут смотреть из окон своей квартиры. А на странице в паспорте появится реальная отметка.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев, Илья Хлудов. Вести-Владимир.