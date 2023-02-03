Во Владимирской области танцуют Случайный вальс в честь победы под Сталинградом. Молодёжка ОНФ...

Во Владимирской области танцуют "Случайный вальс" в честь победы под Сталинградом.Молодёжка ОНФ провела традиционную акцию - "Случайный вальс", посвящённую восьмидесятилетию победы над фашистами в Сталинградской битве.Добровольцы станцевали со студентами техникума экономики и права. И рассказали им историю появления песни. "Случайный вальс" посвящён реальной истории, которая произошла в 1943-м году в прифронтовом селе. Лётчик встретил девушку, пригласил на танец и узнал только её имя - Зина. Но успел влюбиться без памяти. Своей историей офицер поделился с композитором, Марком Фрадкиным. Он и написал эту песню спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве.