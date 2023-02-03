Во Владимирской области в субботу, 4 февраля 2023 года, весь день будет идти снег. С утра и до...

Во Владимирской области в субботу, 4 февраля 2023 года, весь день будет идти снег.С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Мелкий снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.Температура воздуха - 1 - 2 градуса.Атмосферное давление будет расти с 746 мм ртутного столба до 752.Народный прогноз погоды:4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.Фото https://www.pxfuel.com/en