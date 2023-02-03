Место и обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются.

Выпускник Кадетского корпуса Данил Безруков погиб в СВО на Украине. Об этом в пресс-службе госучреждения.Парню было 19 лет. В 2021 году он окончил кадетский корпус в Радужном. С августа 2022 года участвовал в боевых действиях на территории соседнего государства.«Чистый, светлый, настоящий. Невозможно поверить, жизнь только начиналась. Ты навсегда останешься в наших сердцах!», - написали представители учреждения.Место и обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются.