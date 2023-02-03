“Серые зарплаты” невовремя, несообщение о просроченных задолженностях и не только. В 2022-м году сотрудники прокуратуры области выявили более 3 тысяч нарушений трудового

“Серые зарплаты” невовремя, несообщение о просроченных задолженностях и не только. В 2022-м году сотрудники прокуратуры области выявили более 3 тысяч нарушений трудового законодательства. В том числе, как сообщают в надзорном ведомстве,внесено было 523 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 499 человек, к административной – 350, в суды направлены 536 заявлений. В результате удалось погасить задолженности по