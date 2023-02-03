Для покупки теперь потребуется 7-8 млн рублей.

Для покупки теперь потребуется 7-8 млн рублей.Квартиры-студии – один из самых популярных форматов жилья в новостройках Москвы, доступность которого снижается из года в год. Всего за три года такие лоты подорожали на 40-70%, в зависимости от конкретного ЖК.В 2020 году площадь студий в среднем составляла 25,3 кв. м, а средняя цена "квадрата" – 221 тыс. рублей. К началу текущего года размер квартир уменьшился до 23,6 кв. м, а стоимость кв. м – выросла до 318 тыс. рублей.В результате, если три года назад малогабаритный лот можно было купить в среднем за 5,6 млн рублей, то сейчас – за 7,3 млн рублей.Студии дорожали сильнее, чем другие форматы квартир. Это произошло как из-за роста спроса на такое жилье, так и из-за сокращения доходов населения. Покупатели все чаще могут позволить себе лишь небольшую квартиру.Застройщики, реагируя на спрос, меняют квартирографию, но не собираются отказываться от прибыли. Поэтому внутри одной новостройки стоимость «квадрата» в студии и в квартире с одной или двумя комнатами может резко различаться не в пользу первой.