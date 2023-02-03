Слава сделала признание о предательстве.

Слава сделала признание о предательстве.Российская певица Слава в конце прошлого года рассталась со своим гражданским мужем, бизнесменом Анатолием Данилецким после 18 лет отношений. Она не стала скрывать проблем и призналась, что очень переживает.Вскоре стало известно, что все не так плохо, и Слава, несмотря на развод, не только поддерживает отношения с бывшим, но и улетела с ним отдыхать на Мальдивы. Именно там "под градусом", как выразилась сама певица Слава, у них с бывшим сожителем случился интим – поцелуй в ногу. Артистка просто дала слабину и позволила сделать это с собой. Такое признание стало шоком для фанатов, ведь она отдыхала с уже фактически посторонним мужчиной. Но оказалось, что и это еще не все.На днях певица Слава назвала настоящую причину расставания с Данилецким. Как выяснилось, во сем виноват он, допустил "ряд косяков". Но несмотря на предательство, Слава готова забыть все обиды и простить бизнесмена."Просто случились небольшие косяки с его стороны, о которых я говорить не буду", – рассказала певица.Напомним, певица Слава 18 лет жила в гражданском браке с Анатолием Данилецким. От него она родила дочь Антонину, которой сейчас 11 лет, сообщает .