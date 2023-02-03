Жителя Владимирской области оштрафовали за передачу информации об абонентах сотовой...

Жителя Владимирской области оштрафовали за передачу информации об абонентах сотовой связи.24-летний житель города Кольчугино, работая в офисе продаж компании "МТС", пользуясь служебным доступом, передавал сведения о телефонных звонках абонентов.Детализация телефонных переговоров относится к охраняемой критически важной информационной инфраструктуре РФ.Управление ФСБ выявило противоправную деятельность молодого человека и возбудило уголовное дело по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения.В январе 2023 г. Фрунзенский районный суд г. Владимира назначил обвиняемому штраф в размере 35 000 рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Фото: Pexels.com