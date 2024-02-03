Альбом российского музыканта-виртуоза Романа Мирошниченко «My Best Songs» номинирован на премию World Entertainment Awards в Голливуде. В создании сборника участвовали солисты Камерного струнного оркестра

Альбом российского музыканта-виртуоза Романа Мирошниченко «My Best Songs» номинирован на премию World Entertainment Awards в Голливуде. В создании сборника участвовали солисты Камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Номинацию присудили в категории «Лучший инструментальный альбом». Мирошниченко записывал композиции с многими известными музыкантами, например, с американским перкуссионистом Гумби Ортизом, испанским гитаристом Хосе