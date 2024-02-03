Более 106 тысяч жителей Владимирской области перешли на электронные трудовые книжки. К настоящему...

Более 106 тысяч жителей Владимирской области перешли на электронные трудовые книжки.К настоящему времени во Владимирской области 106 776 граждан сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки, отказавшись от бумажного варианта. Об этом сообщает Социальный Фонд России.Важно:Электронная трудовая книжка представляет собой простой в использовании цифровой инструмент, который удобен и работникам, и работодателям. Работникам он обеспечивает постоянный доступ к данным о профессиональной деятельности и высокий уровень безопасности информации.Тот, кто выбрал бумажную трудовую книжку, имеет право в любое время перейти на ее электронный вариант, подав работодателю соответствующее заявление.Для людей, впервые устраивающихся на работу, информация о трудовой деятельности изначально ведется только в электронном виде.Ознакомиться со сведениями, содержащимися в информационных ресурсах Социального фонда, владимирцы могут через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте СФР, выбрав услугу «Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности».Фото: freepik.com