Чем питаются благородные ковровские олени? Госохотинспекция опубликовала на своей странице...

Чем питаются благородные ковровские олени?Госохотинспекция опубликовала на своей странице Вконтакте видео "застолья" в вольере Дёминского охотхозяйства.Животные здесь содержатся в полувольных условиях искусственно созданной среды обитания.За ними присматривают, оленей вакцинируют, засеивают для них поля разнотравьем, а зимой подкармливают зерном на специально оборудованной площадке, куда они сами выходят. Притом - почти не боясь людей.Таких вольеров на территории региона около тридцати. И поголовье благородных оленей в таких закрытых периметрах в несколько раз превышает количество животных, которые живут сами по себе.