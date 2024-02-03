Чем питаются благородные ковровские олени?
Госохотинспекция опубликовала на своей странице...
Чем питаются благородные ковровские олени?
Госохотинспекция опубликовала на своей странице Вконтакте видео "застолья" в вольере Дёминского охотхозяйства.
Животные здесь содержатся в полувольных условиях искусственно созданной среды обитания.
За ними присматривают, оленей вакцинируют, засеивают для них поля разнотравьем, а зимой подкармливают зерном на специально оборудованной площадке, куда они сами выходят. Притом - почти не боясь людей.
Таких вольеров на территории региона около тридцати. И поголовье благородных оленей в таких закрытых периметрах в несколько раз превышает количество животных, которые живут сами по себе.