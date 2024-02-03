По новой программе открыта квалификация «Оператор поста управления». Данная квалификация идёт на основе специальности «Обработка металлов давлением».

Опорное предприятие обеспечивает еженедельную практику и курс между дисциплинами. Колледж обеспечивает теоретическую часть знаний. Программа построена на соотношении 30 к 70: треть курса теория, а в остальное время студенты будут применять полученные знания на практике.Основной отличительной чертой у стажировок студентов в рамках этого проекта – оплата труда. Для выпускников такая программа позволит вместе с дипломом приобрести необходимые возможности для реализации себя в родном городе.