«Метеозависимым - приготовиться»: владимирцев предупреждают об аномально-пониженном атмосферном...

«Метеозависимым - приготовиться»: владимирцев предупреждают об аномально-пониженном атмосферном давлении.«Друзья, кто замечает за своим организмом негативные реакции на колебания атмосферного давления - эта информация для вас!» - предупреждает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» - Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале.Сегодня (3 февраля, в субботу) атмосферное давление останется пониженным - барометры будут показывать 733-734 мм ртутного столба, что на 12-14 единиц ниже нормы.Важно:При низком атмосферном давлении падает и артериальное давление у человека, что особенно опасно у людей с «пониженным артериальным давлением», могут возникать приступы слабости и нервозности, появляется сонливость.Неделя закончится при ещё более низком атмосферном давлении - ожидается 728 мм ртутного столба.В понедельник также прогнозируется «минус» 2-3 мм, а во вторник самым минимум - в середине дня столбики барометров остановятся у отметки 718 мм ртутного столба.«И только со среды «тренд» изменения барического поля сменится на противоположный...» - предупреждает Михаил Леус.Фото: freepik.com