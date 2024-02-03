На собеседование к работодателю жители Владимирской области надевают счастливую одежду.
12%...
На собеседование к работодателю жители Владимирской области надевают "счастливую одежду".
12% владимирцев верят в счастливые приметы и соблюдает особые ритуалы, отправляясь на собеседование.
Чаще всего они надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, а также "начищают обувь", выяснил сервис Superjob.
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Однако большинство принявших участие в опросе - 88% - всё же против суеверий. Они считают, что "приверженность приметам" говорит о том, что "человек-соискатель плохо готов". Он сомневается в себе или не знает - на что способен на самом деле.
Главное фото: Amy Hirschi on Unsplash