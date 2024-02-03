На собеседование к работодателю жители Владимирской области надевают счастливую одежду. 12%...

На собеседование к работодателю жители Владимирской области надевают "счастливую одежду".12% владимирцев верят в счастливые приметы и соблюдает особые ритуалы, отправляясь на собеседование.Чаще всего они надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, а также "начищают обувь", выяснил сервис Superjob.freepik.comОднако большинство принявших участие в опросе - 88% - всё же против суеверий. Они считают, что "приверженность приметам" говорит о том, что "человек-соискатель плохо готов". Он сомневается в себе или не знает - на что способен на самом деле.Главное фото: Amy Hirschi on Unsplash