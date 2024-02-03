Народные приметы на 4 февраля. Почему в день Тимофея-полузимника следует обязательно пригласить в...

Народные приметы на 4 февраля. Почему в день Тимофея-полузимника следует обязательно пригласить в гости родственников?4 февраля православные христиане вспоминают житие святого апостола Тимофея. Он был учеником апостола Павла, который совершил чудо (исцелил хромого юношу), и многие язычники уверовали во Христа.4 февраля в народе называли Тимофеевым днем. Согласно старому стилю он являлся серединой зимы.Во время «полузимника» было принято проверять оставшиеся запасы. Так, например, если хозяева замечали, что они уже заметно оскудели, то начинали экономить.А ещё в народе говорили: «Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос!»Что следует обязательно сделать 4 февраля?В этот день приглашали родственников в гости. Считалось, что если собраться всем вместе за одним столом, то семья будет крепкая и дружная.На Руси верили, что люди, которые принимались лечить 4 февраля грыжу, в короткие сроки избавлялись от болезни.Пчеловоды старались проверить пчел. Люди прислушивались к их жужжанию: если звуки были еле слышными, то считалось - пчелы с легкостью перенесут зиму, в отличие от беспокойного жужжания. Это предвещало морозы.Сон, увиденный в эту ночь, чаще всего бывает вещим. Однако не стоит ожидать, что он в скором времени реализуется. Приснившиеся события могут произойти через месяц, а то и через год.Что ни в коем случае нельзя делать 4 февраля?Не следует ходить в баню - «счастье смоете».Не рассказывайте свои сны, иначе не сбудутся.Народные приметы на 4 февраля«Если светит солнце — ждите раннюю весну»;«Метель 4 февраля — к холодам, которые простоят еще неделю»;«Начался снегопад? Летом будет много ягод и грибов!»;«Если узоры на окнах направлены вверх, то скоро придут суровые холода, а когда в разные стороны – наступит оттепель».Фото: freepik.com