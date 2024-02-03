По просьбе жителей Владимира Прокуратура города провела проверку о нарушениях законодательства по социальной защите отдельных групп населения.

В ходе проверки выяснилось, что обратившаяся за помощью семья многодетная и она признана нуждающейся в жилых помещениях. В 2022 году пострадавшие отправили в орган местного самоуправления просьбу о предоставлении им земли для строительства дома. На момент проверки земля не была предоставлена.В связи с этой ситуацией прокурор подал обращение с требованием об обязании устранить нарушения в Октябрьский районный суд города Владимира. Позиция насчёт ситуации с этой семьёй у представителя органа местного самоуправления заключалась в том, что предоставление участков земли многодетным семьям не прописано в законодательстве.Суд принял решение удовлетворить запрос прокурора, права многодетной семьи восстанавливаются под контролем Прокуратуры города Владимира.