Была осуществлена проверка выполнения законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности во время эксплуатации газовых труб.

Собинской межрайонной прокуратурой по ходу проверки выяснили, что у нескольких домов на улице Ленина находятся газовые трубы высокого давления, вводы для снабжения газом жилых домов и распределительные участки труб низкого давления. Какие-либо устанавливающие права на недвижимые объекты документы отсутствуют, как и собственник.Жители неоднократно направляли заявления и обращения в органы местного самоуправления касаемо передачи газовые трубы в собственность муниципалитета. Администрацией города так и не были приняты меры, необходимые для постановки на учёт указанных в заявлении жителей газовых труб в качестве бесхозных. По результатам проведённой проверки в Собинский городской суд было направлено административное исковое заявление.Требования межрайонного прокурора по решению суда были удовлетворены и вступили в законную силу. Исполнение постановления суда находится под наблюдением прокуратуры Собинки.