С 1 февраля во Владимирской области изменился размер пособия по безработице. Жители Владимирской...

С 1 февраля во Владимирской области изменился размер пособия по безработице.Жители Владимирской области, зарегистрированные в органах службы занятости и официально признанные безработными, теперь будут получать пособие по безработице, проиндексированное на уровень инфляции.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Соответствующий коэффициент индексации – 1,074 – для выплат, пособий и компенсаций в 2024 году утвердило Правительство Российской Федерации.«С 1 февраля 2024 года максимальный размер пособия по безработице составит 13739 рублей, на начало года его размер был 12792 рубля. Индексация пособия станет ежегодной, соответствующие нормы прописаны в новом Законе о занятости», – сообщил региональный министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.Правила выплат остаются прежними: первые 3 месяца после регистрации в центре занятости – 75 процентов от среднего заработка за 3 месяца на предыдущем месте работы, но не более максимальной величины пособия по безработице – 13 739 рублей.С третьего по шестой месяц – 60 процентов, но не более 5 370 рублей и не менее 1 613 рублей.Отдельным категориям граждан предусмотрен иной механизм назначения выплат пособия по безработице.Фото: freepik.com