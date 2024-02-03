Роман Мирошниченко вместе с Владимирскими музыкантами завоевал номинацию на премию World Entertainment Awards в Голливуде.

Российский гитарист, композитор и звукорежиссёр ранее получал множество наград: четыре премии The Independent Music Awards, 1-ю премию Конкурса авторов песен США, 1-ю премию International Acoustic Music Awards, Золотую медаль Global Music Awards и другие. Теперь список музыканта пополнился новой номинацией и новыми артистами, с которыми он работал.Для написания композиции были привлечены Гумби Ортиз, Хенрик Андерсен из Дании, бас-гитарист из Москвы Олег Канаков, а также солисты Камерного струнного оркестра Владимирской областной Филармонии.