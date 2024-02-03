Сельскохозяйственные угодья Суздальского района заросли сорной и древесно-кустарниковой...

Сельскохозяйственные угодья Суздальского района заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью.Именно такую информацию на днях опубликовало на своем официальном сайте Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Как выяснилось, в январе 2024 года инспектором отдела государственного земельного надзора в отношении физлица, являющегося собственником 7 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Суздальском районе, общей площадью более 2 301 га, была проведена внеплановая проверка.В пресс-службе Россельхознадзора поясняют:«… Установлен факт неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства и зарастания их сорными растениями, деревьями и кустарниками (и иного негативного воздействия), а именно: поверхность земельных участков по всей площади покрыта снегом (высота снежного покрова до 0,6 м), над которым возвышается сухостой сорных трав разного видового состава (золотарник канадский, люпин многолистный, пижма обыкновенная, полынь обыкновенная, вейник наземный), также, наблюдается единичное и очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью (сосна, берёза, ива, высотой от 4-5 метров и выше)… »Кроме того, как отмечают специалисты, на одном из земельных участков обнаружена площадка, ориентировочно 5 000 квадратных метров, на которой ранее был снят плодородный слой почвы.Данные факты свидетельствуют о бездействии собственника участков, невыполнении им установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и пр.Уточняется, что за данное нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. Невыполнение обязательных мероприятий по защите земель и охране почв влечет административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей.Сообщается, что по результатам проверки составлен акт. Собственнику направлено уведомление на составление протокола об административном правонарушении по вышеуказанной статье. А также правообладателю земель в Суздальском районе выдано предписание, выполнение которого Управлением взято на контроль.Фото: freepik.com