Средний индекс платы за коммунальные услуги во Владимирской области вырастет почти на 10...

Средний индекс платы за коммунальные услуги во Владимирской области вырастет почти на 10 процентов.Министерством совместно с органами местного самоуправления проведен прогнозный мониторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2024 году (1 и 2 полугодия) по всем муниципальным образованиям Владимирской области, сообщает пресс-служба Министерства цен и тарифов Владимирской области.На сегодня, по результатам мониторинга, превышений установленных ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги не выявлено.Более того, средний индекс роста платы за коммунальные услуги по региону с учётом предусмотренных в муниципальных и областном бюджетах ежемесячных компенсаций в первом полугодии ожидается в размере "минус 0,1%".Но во втором полугодии действительно ожидается серьезный рост - примерно на 9,9%.Фото: freepik.com