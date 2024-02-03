Теплые и влажные атлантические массы воздуха продолжат определять погоду во Владимирской...

Теплые и влажные атлантические массы воздуха продолжат определять погоду во Владимирской области.Теплые и влажные атлантические массы воздуха продолжат определять погоду в нашем регионе. Специалисты Гидрометцентра России поясняют, что температура будет колебаться в небольших пределах выше климатической нормы, временами превышая нулевое значение.В воскресенье (4 февраля) будет облачно. Ночью прогнозируются небольшие осадки, местами — туманы, температура воздуха опустится до -5°C.Днем также ожидается снег. Прогнозируется 0... -4°C.Атмосферное давление — крайне низкое, может достигать - 725 мм ртутного столба. Влажность высокая — 91%.Ветер - северо-западный, от 2 до 5 метров в секунду.Спокойной магнитное поле.Народный прогноз погоды на 4 февраля:В народе говорили: «Если окна в доме в Тимофеев день запотевают — значит, близится потепление, причем придет оно уже довольно скоро. В то же время, если на стеклах, напротив, возникли размашистые и заметные узоры из-за мороза — значит, холода будут крепкими и могут задержаться еще надолго».Фото: freepik.com