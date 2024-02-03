Топ-5 астрономических событий 2024 года, которые могут удивить жителей Владимирской области. В...

Топ-5 астрономических событий 2024 года, которые могут удивить жителей Владимирской области.В 2024 году астрофизики обещают нам несколько ярких комет, большой парад планет, грандиозное солнечное затмение, обильные метеорные потоки и многое другое. Но когда же это всё наблюдать?8 апреля 2024 года: полное солнечное затмениеОдно из самых ожидаемых полных солнечных затмений произойдет 8 апреля этого года.Луна пройдет перед Солнцем, блокируя весь прямой солнечный свет — вокруг темного лунного диска будет видна только солнечная корона.В результате днём станет темно… словно ночью. Кроме того, у апрельского солнечного затмения будет одна особенность — во время него может быть видна яркая комета.Этим удивительным зрелищем жители планеты смогут полюбоваться из многих локаций.21 апреля 2024 года: Комета Понса-БруксаКороткопериодическая комета 12P/Понса-Брукса будет наиболее яркой в районе перигелия 21 апреля.По прогнозам, ее видимая звездная величина составит "4,2", что находится в пределах видимости невооруженным глазом.Комета Понса-Брукса может быть видна во время полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года. Когда небо потемнеет, она может появиться в 27º от Солнца, рядом с Юпитером.12-13 августа 2024 года: Пик ПерсеидОдин из самых популярных метеорных потоков в Северном полушарии — метеорный поток Персеиды. Он отличается разноцветными метеорами, которые часто оставляют за собой устойчивые шлейфы, и обильной активностью — около 100 метеоров в час.По информации астрофизиков, в 2024 году (во время пика Персеид) Луна будет находиться в фазе первой четверти и зайдет около 00:00, оставив вторую половину ночи свободной от лунного света.28 августа 2024 года: Большой парад планетУтром 28 августа произойдет планетарное выравнивание шести планет — Меркурия, Марса, Юпитера, Урана, Нептуна и Сатурна.Большинство из этих планет (кроме Урана и Нептуна) будут хорошо видны невооруженным глазом.Всё, что вам нужно сделать, - выйти на улицу и понаблюдать за ночным небом!17 октября: Самое большое полнолуние 2024 годаПолная Луна 17 октября пройдет ближе всего к Земле (ближе, чем любое другое полнолуние в этом году) — поэтому лунный диск будет выглядеть больше и ярче, чем обычно.Кстати, вы знали, что полнолуние в октябре известно, как «Охотничья Луна»?«Полная Охотничья Луна» — это название пришло от коренных народов Северной Америки. У них было принято охотиться в это время. Известно, что данное «название» использовалось уже в 1710 году, но, вероятно, могло возникнуть и раньше.А что же февраль - 2024?Увы, он не так насыщен на яркие астрономические явления, но следует отметить следующие события:- Комета 12P/Понса-Брукса, которая достигнет перигелия в апреле, уже стала достаточно яркой, чтобы быть видимой в бинокль среднего размера;- В начале февраля примерно такой же яркой будет обладать комета 62P/Цзыцзиньшань. Пик яркости кометы C/2021 S3 (PanSTARRS) ожидается примерно 28 февраля;- Полнолуние владимирцы смогут увидеть 24 февраля.Кстати, жители Северной Америки и Европы традиционно называют февральское полнолуние «Снежной Луной». Почему? Всё просто: это месяц самых сильных снегопадов.Фото: freepik.com