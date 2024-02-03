Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело о производстве более 32 кг марихуаны.

Утверждено обвинительное заключение в адрес троих жителей Московской и Владимирской областей. Обвиняемые действовали группой под началом одного из них. Они оборудовали принадлежащие им постройки хозяйственного назначения под плантацию и произвели с конца 2022 года по 2023 более чем 132 куста. Часть товара они хранили на месте производства, а часть планировали перевезти на территорию Московской области для сбыта.Попались наркопредприниматели 21 марта 2023, соответственно были изъяты уже готовый к продаже товар, кусты и части производства, содержащие более 19 кг психотропных веществ. Им предъявлены статьи о незаконном выращивании наркосодержащих растений группой лиц и о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и растений. Виновникам дела грозит провести от восьми до пятнадцати лет в местах лишения свободы, а также выплата штрафа.