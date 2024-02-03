Управлением Россельхознадзора выявлены факты недостоверного декларирования зерна во Владимирской...

Управлением Россельхознадзора выявлены факты недостоверного декларирования зерна во Владимирской области.C начала 2024 года Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям по результатам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований при мониторинге информации ФГИС Росаккредитации приняты решения о признании недействительными 7 деклараций на зерно злаковых и зернобобовых культур, объемом более 6700 тонн.«Причинами для выдачи решений послужили нарушения правил оформления декларации о соответствии и требований технического регламента ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»… » - пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.Так, ООО «Агрофирма «Крутово» из Гороховецкого района Владимирской области зарегистрировала 6 деклараций о соответствии на зерно гороха, ячменя, тритикале, пшеницы (на кормовые цели) и яровой пшеницы (на пищевые цели) без проведения исследований на содержание остаточного количества действующих веществ пестицидов, применяемых производителем при выращивании культур.ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» из Суздальского района, в свою очередь, оформило декларацию (о соответствии) на зерно пшеницы без указания информации о назначении - на основании протоколов испытаний, в которых отсутствует исследование на токсичные элементы, микотоксины, пестициды, зараженность вредителями, ГМО, вредные примеси.Уточняется, что Управлением Россельхознадзора в адрес заявителей направлены решения о признании деклараций недействительными.Фото: freepik.com