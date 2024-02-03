В Александрове доход преступника, полученный в результате нелегального игорного бизнеса, взыскан в...

В Александрове доход преступника, полученный в результате нелегального игорного бизнеса, взыскан в пользу государства.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Шолоховским районным судом Ростовской области удовлетворено исковое заявление Александровского городского прокурора о взыскании с 31-летнего жителя (Ростовской области) в доход государства денежных средств, полученных «преступным путем».Выяснилось, что с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года мужчина, зная, что на территории Владимирской области игорная деятельность запрещена, разместил в расположенных на территории Александровского района помещениях магазинов и кафе - игровое оборудование, организовав азартные игры.«По иску Александровского городского прокурора доход мужчины, полученный в результате нелегального игорного бизнеса, взыскан в пользу государства. Решение суда исполнено. Денежные средства в размере 368 тысяч рублей перечислены в бюджет Российской Федерации...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: freepik.com