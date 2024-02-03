В Муроме местных жителей и туристов радуют «ожившие» скульптуры. В январе жителей и гостей Мурома...

В Муроме местных жителей и туристов радуют «ожившие» скульптуры.В январе жителей и гостей Мурома очень удивили «ожившие» скульптуры мастера (скульптора) Владимира Суровцева.На улице Московской теперь можно детально изучить бронзового калачника и дамы «из прошлого». Рядом с ними - собачка, которая выпрашивает угощение.“… И это не какие-то абстрактные персонажи, а реальные жители города конца 19-го века, образы которых восстановлены по старым фотографиям. А «оживил» их скульптор Владимир Суровцев. Будете в Муроме, обязательно загляните сюда, а заодно потрите нос собачке. Говорят — она исполняет желания!” - поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.Как оказалось, у скульптур есть реальные прототипы. Создавались работы по старинным фотографиям, сделанным более ста лет назад.Например, изображенная дама работала учительницей в гимназии (в 19 веке).А еще у туристов теперь популярны "совместные фотографии" с муромским извозчиком на бричке.Фигура также выполнена Владимиром Суровцевым из бронзы.Кстати, место для скульптуры выбрано не случайно. Говорят, что раньше там располагалась биржа кучеров наемных экипажей.Фото: Alex Daniloff, официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области