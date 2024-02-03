В Судогде водитель спецтехники совершенно бесплатно расчищает снежные завалы возле домов местных...

В Судогде водитель спецтехники совершенно бесплатно расчищает снежные завалы возле домов местных жителей.Не «перевелись» в нашей стране и регионе настоящие мужчины! Казалось бы, откуда ждать помощи, когда из дома не выбраться, а дороги не расчищаются?«Кому помочь со снегом, пишите! Кому очень тяжело со снегом, у кого завал, у кого сил нет справиться. Постараюсь успеть. Всем добра!» - так пишет в социальных сетях Евгений Блохин.И люди откликаются: старики, инвалиды, многодетные семьи. А также судогодцы приглашают помочь расчистить снег и у детских садиков, у почты...«Завтра работаю в Судогде в районе Ошмарина. По пути, кому сугроб сдвинуть или снег откинуть, пишите. На обратном пути заеду в Сойму. Красная Горка, Овцыно, Хохлачи. Там вообще рядом. Там тоже могу помочь. Денег не предлагайте. Не надо...» - поясняет Евгений.Действительно, в этом году зима — снежная, совсем не в «евро-стиле». И многие откликаются на такое предложение и бескорыстную помощь.А кто-то из комментаторов в сообществе «Судогодский. Наш!» призывает всех неравнодушных (по возможности) поддержать местных жителей, «утопающих» в снегу:«Люди добрые, у кого есть возможности, просто по-человечески поддержите тех стариков и людей, кому нынче со снегом трудно...»Фото: https://vk.com/nashasudogda