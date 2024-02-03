17-летний водитель и его 18-летняя пассажирка пострадали в ДТП под поселком Бараки в Судогодском районе. Подросток не справился с управлением, в итоге машина перевернулась, рассказали

17-летний водитель и его 18-летняя пассажирка пострадали в ДТП под поселком Бараки в Судогодском районе. Подросток не справился с управлением, в итоге машина перевернулась, рассказали «Шестому каналу» в пресс-службе МВД по области. Авария произошла примерно в 5 часов вечера 2 февраля на 304-м километре трассы Р-132. Юные водитель с пассажиркой ехали на «Тайоте». В какой-то