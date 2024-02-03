Губернатор Владимирской области совместно с главой Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики, оценили состояние инфраструктурных объектов ЖКХ.

В ходе оценки были определены самые важные направления сотрудничества. На данный момент Кировскому необходимо предоставить помощь с восстановлением пострадавших от ударов дорог и многоквартирных домов.«Городу нужны ресурсы, специалисты для восстановления поврежденных в результате обстрелов сетей и социальных объектов. Решение о сотрудничестве закрепили подписанным Соглашением.» - сообщает Александр Александрович Авдеев в своём телеграмм-канале.