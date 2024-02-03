Владимирцы будут защищены от кори, краснухи и паротита Во Владимирскую область поступило более...

Владимирцы будут защищены от кори, краснухи и паротитаВо Владимирскую область поступило более полутора тысяч вакцин против кори, краснухи и паротита.Препарат - трёхкомпонентный, защита от вирусных заболеваний будет комплексной. И распределят вакцину по всем медицинским учреждениям региона.Чтобы привить ребёнка, нужно обратиться к своему участковому педиатру и взять направление.Добавим, ранее регион получил сразу три вакцины: трёхвалентную, паротитно-коревую и паротитную.