Заместитель прокурора Владимира Евгений Ортиков встретился с заключёнными в исправительных колониях Вязниковского района.

Посетивший исправительные учреждения Вязниковского района заместитель прокурора области провёл осмотр запираемых помещений, медицинских кабинетов, мест общего пользования и штрафные изоляторы.Так же была проведена личная встреча с осуждёнными, которые отбывают наказание. В ходе беседы были получены и приняты обращения касаемо законности удержания денежных средств по исполнительным листам, а также о правомерности приговоров и качестве оказываемых услуг здравоохранения.Всем обратившимся к прокурору были выданы пояснения согласно действующего законодательства Российской Федерации, организованы проверки по основным жалобам будут проведены проверки.