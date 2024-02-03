Полицейские поговорили с подрастающим поколением о вовлечении молодёжи в незаконную и противозаконную деятельность.

Встреча была проведена инспекторами группы по делам несовершеннолетних вместе с членом районного комитета семьи и молодёжи. Во встрече также принимали участие ученики школы №5 города Меленки. Подросткам рассказали о том, что за лёгкими деньгами и подработкой «курьером» стоит уголовная ответственность.Родители учеников были проинформированы об актуальных на данный момент схемах мошенничества. Также с обоими группами была проведена беседа на тему безопасности в интернете и попросили быть внимательными при переходе по ссылкам, здраво оценивать всю размещаемую информацию.