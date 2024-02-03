В результате проведенной проверки счётная палата обнаружила несколько нарушений в организации питания для школьников.

Как сообщает региональная счетная палата, контрольные органы выявили несоблюдение санитарных норм и ухудшение качества питания в школьных столовых Владимирской области.Для обеспечения детей полноценным питанием было выделено 634,3 млн рублей. Однако лишь 78,7% этих средств были использованы по назначению. Из-за некачественных обедов и завтраков накопилось значительное количество отходов. Это свидетельствует о неэффективном использовании средств на приготовление пищи.Кроме того, проверяющие также обнаружили нарушения в закупках и бухгалтерском учете. Критической ситуацией является отсутствие законодательных актов, регулирующих определение норм питания для младших школьников в городах. Это приводит к неравным условиям получения завтраков и обедов по количеству и качеству.Все факты нарушений были доложены губернатору и в законодательное собрание. А информация о нарушениях законодательства о закупках была передана в прокуратуру.