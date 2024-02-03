Во Владимирской области стартует конкурс старост деревень и сёл.
Стартовал областной конкурс...
Во Владимирской области стартует конкурс старост деревень и сёл.
Стартовал областной конкурс сельских старост «Важные дела Владимирской деревни».
"Мы хотим поддержать самых активных старост, которые много сделали и продолжают делать для родного села, посёлка, деревни, для своих земляков, - отметил губернатор региона Александр Авдеев. - Ведь именно на таких подвижниках веками держится Владимирская земля и вся Россия!"
Победители получат премии:
– 50 тыс. рублей;
– 30 тыс. рублей;
– 20 тыс. рублей.
Одновременно в их муниципальные образования поступят гранты:
– 200 тыс. рублей;
– 120 тыс. рублей;
– 80 тыс. рублей.
С положением о конкурсе можно будет ознакомиться на сайте Министерства внутренней политики области.
При рассмотрении заявок участников конкурса комиссия будет выставлять оценки по критериям, учитывающим информирование жителей о социально значимых мероприятиях, проведение встреч и сходов граждан, участие в мероприятиях, направленных на создание благоприятных условий в сельском населённом пункте и профилактику первичных мер пожарной безопасности (правонарушений), участие в воспитательной работе с детьми и подростками, организацию культурно-массовых мероприятий и даже наличие наград и публикаций в СМИ и соцсетях.
По каждому критерию максимально можно набрать 3 балла.
Победителями признают 3-х конкурсантов, заявки которых наберут максимальное количество баллов.
Приём заявок завершится 26 февраля.
Фото: freepik.com