Во Владимирской области стартует конкурс старост деревень и сёл. Стартовал областной конкурс...

Во Владимирской области стартует конкурс старост деревень и сёл.Стартовал областной конкурс сельских старост «Важные дела Владимирской деревни»."Мы хотим поддержать самых активных старост, которые много сделали и продолжают делать для родного села, посёлка, деревни, для своих земляков, - отметил губернатор региона Александр Авдеев. - Ведь именно на таких подвижниках веками держится Владимирская земля и вся Россия!"Победители получат премии:– 50 тыс. рублей;– 30 тыс. рублей;– 20 тыс. рублей.Одновременно в их муниципальные образования поступят гранты:– 200 тыс. рублей;– 120 тыс. рублей;– 80 тыс. рублей.С положением о конкурсе можно будет ознакомиться на сайте Министерства внутренней политики области.При рассмотрении заявок участников конкурса комиссия будет выставлять оценки по критериям, учитывающим информирование жителей о социально значимых мероприятиях, проведение встреч и сходов граждан, участие в мероприятиях, направленных на создание благоприятных условий в сельском населённом пункте и профилактику первичных мер пожарной безопасности (правонарушений), участие в воспитательной работе с детьми и подростками, организацию культурно-массовых мероприятий и даже наличие наград и публикаций в СМИ и соцсетях.По каждому критерию максимально можно набрать 3 балла.Победителями признают 3-х конкурсантов, заявки которых наберут максимальное количество баллов.Приём заявок завершится 26 февраля.Фото: freepik.com