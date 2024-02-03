Жильцы многоквартирного дома №15 на улице 50 лет Октября в Кольчугино пожаловались в прокуратуру на предпринимателя, который обустроил в подвале дома ритуальное агентство. Однако делать это

Жильцы многоквартирного дома №15 на улице 50 лет Октября в Кольчугино пожаловались в прокуратуру на предпринимателя, который обустроил в подвале дома ритуальное агентство. Однако делать это в жилых домах по закону запрещено, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. В ходе проверки выяснилось, что подвал заполнен гробами, похоронными венками, крестами, табличками. Также ритуал-центр организует похороны и