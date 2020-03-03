Спустя 30 лет после отъезда в США актриса Елена Соловей вернулась на родину, чтобы отметить свой день рождения в кругу родных и близких. Она уехала из СССР в августе 1991 года на пике своей популярности, понимая, что это может быть навсегда.

Спустя 30 лет после отъезда в США актриса Елена Соловей вернулась на родину, чтобы отметить свой день рождения в кругу родных и близких. Она уехала из СССР в августе 1991 года на пике своей популярности, понимая, что это может быть навсегда.Минувший год стал для Елены Соловей очень тяжелым — она потеряла своего любимого супруга, художника Юрия Пугача. Живя в Америке, актриса с трудом верила, что когда-то вернется в Россию, но это произошло. Первым делом она отправилась на кладбище, где похоронена ее мать. "Когда мы решили уехать, для родителей это была трагедия, драма. Мама собиралась ко мне, начала учить английский язык. Она понимала, что мне надо помогать. Но она заболела и так и не приехала", — вспоминает Елена Соловей.Планирует ли Елена Соловей остаться в России и начать карьеру и жизнь заново? О каких мистических событиях на съемках фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино" рассказал Никита Михалков, и как они связаны с Соловей? Как Елена Проклова и Елена Соловей сбежали с мероприятия в Италии, и куда их повела Софи Лорен? Какую актерскую семью чуть не разбила Елена? Ответы на эти вопросы — в программе "Привет, Андрей!" на телеканала "Россия 1".