В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу лондонский Арсенал на поле стадиона Фраттон Парк в Портсмуте обыграл местный одноименный клуб со счетом 2:0.

В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Фраттон Парк" в Портсмуте обыграл местный одноименный клуб со счетом 2:0.У победителей встречи голами отметились Сократис Попастатопулос и Эдвард Нкетиа, забившие на 45-й и 51-й минутах соответственно.Таким образом, "канониры" вышли в четвертьфинал Кубка Англии, своего следующего соперника по турниру подопечные Микеля Артеты узнают позднее в результате жеребьевки.