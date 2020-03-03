Букмекеры назвали наиболее вероятного претендента на победу в международном конкурсе Евровидение. Прогнозы экспертов были опубликованы на сайте Eurovisionworld. Первое место пророчат ..

Букмекеры назвали наиболее вероятного претендента на победу в международном конкурсе "Евровидение". Прогнозы экспертов были опубликованы на сайте Eurovisionworld.Первое место пророчат исландскому коллективу Daði & Gagnamagnið. Вторую строчку может занять группа из Литвы The Roop. Представителям России, коллективу Little Big, прогнозируют бронзу.