Центральный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку четвертый раз менее чем за год, доведя ее до рекордно низкого уровня.

Центральный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку четвертый раз менее чем за год, доведя ее до рекордно низкого уровня.Резервный банк Австралии снизил ставку с 0,75% до 0,5% годовых. Только два опрошенных Reuters экономиста прогнозировали снижение ставки.Регулятор до этого снижал ставку в июне, июле и октябре 2019 года.Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что эпидемия коронавируса оказывает "значительное" воздействие на экономику страны и что трудно предсказать, насколько масштабными и долгосрочными будут последствия.Совет управляющих "продолжит внимательно следить за развитием событий и оценивать последствия коронавируса для экономики, — отметил Лоу. — Совет готов и дальше смягчать денежно-кредитную политику, чтобы поддержать австралийскую экономику".Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в феврале заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 окажет "реальное давление на экономику".Вспышка вируса вызвала сбои в глобальных цепочках поставок и ударила по туризму, транспортной отрасли и розничной торговле.Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, на его долю приходится около трети ее экспорта. Китайские туристы и студенты обеспечивают около 0,9% годового ВВП страны.Экономика Австралии уже растет медленными темпами на фоне слабого потребления и сдержанной инфляции.По словам Лоу, рост ВВП в текущем квартале, вероятно, будет "заметно слабее", чем ожидалось ранее.