Черная книга о чужеродных растениях издана в Калужской области. В ней специалисты постарались собрать все зеленые насаждения, которые появились на территории региона в результате завоза. Об этом сообщает ГТРК Калуга.

"Черная книга" о чужеродных растениях издана в Калужской области. В ней специалисты постарались собрать все зеленые насаждения, которые появились на территории региона в результате завоза. Об этом сообщает ГТРК "Калуга".В сборнике также описываются особенности распространения растений, способы борьбы с "чужаками". Сейчас к таковым специалисты причисляют 20 процентов всех растений, произрастающих на территории региона. Главный их недостаток в том, что они вытесняют местную флору и оказывают неблагоприятное влияние на своих местных собратьев. Особенность привезенных извне насаждений — у них нет естественных вредителей, поэтому ничто не мешает им активно разрастаться.По мнению экспертов, 39 растений можно отнести к тем, которые представляют угрозу, как экологическую, так и экономическую. Во главе группы — широко известный борщевик Сосновского. Ученые призывают к его организованному уничтожению.По мнению авторов, "Черная книга" будет полезна для всех, кто имеет отношение к флоре Калужской области: биологам, студентам, сотрудникам природоохранных учреждений.