03.03.2020

2020-03-03 14:55:04

Что заставило крупнейшего перевозчика Собинки уйти с рынка

Что заставило крупнейшего автобусного перевозчика Собинки уйти с рынка? Спустя полторы недели, редакция «Вести - Владимир», наконец, получила официальный ответ комитета по СМИ областной администрации. Где на трех страницах была сделана попытка объяснить, зачем были введены новые критерии отбора перевозчиков, в которые как раз и не вписался ИП Князев.

В двух словах, все было сделано «ради пассажиров». «Старые» критерии (утвержденные департаментом транспорта в 2018 году) оказались, якобы, несовершенными. Например, не включали в себя обязательное наличие электронного информационного табло. Хотя в соответствующем постановлении правительства речь идет всего лишь о некоем «указателе маршрутов». Не обязательно электронном. Табло, кстати, Князев все-таки представил, но это ему не помогло.

Также, из полученного нами ответа следует, что проверющие сочли, что у Князева нет оборудования для безналичной оплаты проезда. Точнее, само оборудование он представил, а договор с банком – нет. Плюс к тому, Князев не подтвердил наличие у него автобусов, указанных в заявке.

Примечательно, что после обращения перевозчика в антимонопольную службу, транспортный департамент и сам убедился – цитата из ответа комитета по СМИ: «…в необходимости закрепления в конкурсной документации всех значимых для заказчика перевозок требований». Что и было сделано – но только к 27 января. И менее, чем через месяц – 23 февраля – Князеву было вручено уведомление о разрыве контракта.

Приводим полученный официальный ответ целиком:

В ответ на редакционный запрос ГТРК «Владимир» о критериях для перевозчиков, осуществляющих свою деятельность на территории региона (б/н от 19.02.2020), комитет общественных связей и СМИ администрации области направляет комментарий департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

Постановление департамента транспорта и дорожного хозяйства от 27.01.2020 № 1 «О внесении изменений в постановление департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области от 26.07.2018 № 7» разработано в целях приведения его в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства.

Разработка проекта постановления была связана с поступившей в Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области жалобой на необоснованность критериев оценки и сопоставления заявок открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным.

При проведении открытых конкурсов по «старым» критериям оценки возникали спорные моменты в виду несовершенства шкалы критериев для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, утвержденной постановлением департамента в 2018 году «О мерах по реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, осмотр транспортных средств ИП Князева В.А. – победителя открытого конкурса по маршруту № 160 «Радужный (Межквартальная зона) – Собинка (Автовокзал)» (Лот №2), проведен рабочей группой. По итогам осмотра транспортных средств победителя открытого конкурса мнение членов рабочей группы разделилось поровну. Спорными моментами стали следующие критерии.

По критерию 3.4. «Наличие электронного информационного табло».

Согласно п. 29 Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» транспортные средства, используемые для регулярных перевозок пассажиров и багажа, оборудуются указателями маршрута регулярных перевозок, которые размещаются над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла; на правой стороне кузова по ходу транспортного средства; на заднем окне транспортного средства. Согласно п. 34 указанного постановления допускается использование информационного электронного табло в качестве указателя маршрута регулярных перевозок. Иные определения понятия «электронное табло» в нормативных правовых документах в сфере транспорта отсутствуют.

Представленное победителем открытого конкурса по лоту №2 ИП Князевым В.А. электронное табло требованиям Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» не соответствует.

По критерию 3.6. «Наличие оборудования для осуществления безналичной оплаты проезда». Представленная контрольно-кассовая техника даёт возможность проведения безналичной оплаты. Однако, отсутствие договора с кредитной организацией (банком) на проведение безналичных операций отсутствует, что не позволяет осуществлять безналичный расчёт.

Решение о подтверждении/не подтверждении ИП Князевым В.А. наличия транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, предстояло принять на заседании конкурсной комиссии 30.12.2019. В состав конкурсной комиссии входят представители не только департамента, но и федеральных структур. Т. о., решение по спорным критериям должно было быть максимально объективным и непредвзятым.

По результатам голосования членов комиссии признано, что ИП Князев В.А. не подтвердил наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.

ИП Князев В.А. обратился с жалобой в УФАС по Владимирской области.

Решение антимонопольного органа, вынесенное 23.01.2020, основано на буквальном прочтении критериев, влияющих на качество перевозок характеристик транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для осуществления регулярных перевозок на конкурсном маршруте или отдельном лоте, выставляемом на конкурс, без учета специфики работы оборудования и его функциональных возможностей, имеющих принципиальное значение для заказчика перевозок.

Вместе с тем департамент соглашается с позицией УФАС России по Владимирской области в части необходимости закрепления в конкурсной документации всех значимых для заказчика перевозок требований, в целях недопустимости субъективного подхода к оценке соответствия транспортных средств конкурсантов и устранения неопределенности в понимании условий конкурса.

Департаментом была разработана шкала критериев для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе с учетом позиции УФАС России

по Владимирской области.

Обновленные критерии разработаны после изучения аналогичных нормативных правовых актов иных субъектов РФ (Ленинградская область, Красноярский край и проч.). Т.о., риски снижения качества пассажирских перевозок минимизированы.

Процедура оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проведена в отношении данного постановления в строгом соответствии с требованиями постановления Губернатора области от 11.10.2013 № 1134 «Об оценке регулирующего воздействии».

Степень регулирующего воздействия проекта постановления определена как средняя, так как проект постановления не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Владимирской области и иными нормативными правовыми актами избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, способствующие возникновению ранее не предусмотренных законодательством области и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Органом-разработчиком рассмотрены все предложения, поступившие в установленный срок в связи с размещением уведомления о разработке данного проекта постановления, составлена сводка предложений по итогам публичных консультаций и размещена на портале.

Активное участие в обсуждении концепции разработки проекта постановления принял исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта Владимирской области (далее – АСПАТ) Васьков А.П.

Департаментом была продолжена работа по проведению процедуры ОРВ, разработан и размещен текст проекта нормативного правового акта проведено его публичное обсуждение.

Активное участие в обсуждении текста проекта постановления принял президент АСПАТ Палаткин В.И.

27.01.2020 постановлением департамента № 1 шкала критериев для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе скорректирована с учетом позиции УФАС России по Владимирской области.

Заместитель председателя комитета,

пресс-секретарь Губернатора области О.А. Петрова