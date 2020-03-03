03.03.2020

2020-03-03 14:30:04

Детей в Александровском районе кормили некачественным мясом

По итогам проверки, проведенной специалистами Россельхознадзора в дошкольных образовательных учреждениях Александровского района, выявлены многочисленные нарушения использования и хранения мясных и рыбных продуктов.

Несоответствия в оформлении сопроводительных документов, нарушения температурного режима, использование повторной заморозки и просроченной продукции. – все это послужило поводом для назначения наказания в виде штрафа – 50 тысяч рублей – и привлечения к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора региона.