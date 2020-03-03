03.03.2020

2020-03-03 18:35:03

Девушка-сирота из Владимира едва не осталась без жилья

Обращение в региональную общественную приемной "Единой России" завершилось новосельем. Из-за нерасторопности чиновников воспитанница детдома могла в буквальном смысле оказаться на улице. Первой навестила Анжелу Аршинникову сенатор Ольга Хохлова.

Принимать гостей Анжеле Аршинниковой приходится впервые. Своя квартира у девушки появилась совсем недавно - под Новый год. Благодаря Ольге Хохловой, члену Совета Федерации от Владимирской области. Анжела, как ребенок, оставшийся без попечения родителей, давно стояла в очереди на жилье. Под номером 48. При том, что в 2019 году планировалось приобрести всего 46 квартир.

Анжела Аршинникова, новосёл: «Я должна была ждать своей очереди, а как бы должны давать квартиру по получению профобразования, я его получила и нужно было ждать. Обратилась в региональную общественную приёмную к Ольге Николаевне, и мне начали помогать юристы».

Чтобы девушка могла встречать гостей на собственном пороге сенатору Ольге Хохловой вместе с юристами пришлось около года пройти немало различных инстанций. Осложнял ситуацию и тот факт, что после окончания вуза летом 19 года временная регистрация в общежитии заканчивалась. И фактически девушка оказывалась бездомной. Право на получение квартиры пришлось отстаивать в суде.

Артём Неряхин, юрист, член Совета Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России: «Здесь нет никаких лазеек, упущений в законодательстве. Просто, буквальное толкование действующего законодательства говорит о том, что не существует понятия "очереди" в сложившихся правоотношениях исключительно. И поэтому мы такую позицию донесли до суда, суд с нами согласился, причём такая позиция уже сформирована на уровне высшего судебного органа в Верховном суде РФ».

Общественная приёмная партии "Единая Россия" всегда готова прийти на помощь жителям, причём не только словом, но и делом, говорит Ольга Хохлова. И случай с Анжелой ещё раз подтвердил, что совместными усилиями можно добиться справедливости.

Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области: «Есть такая площадка, куда можно прийти со своими вопросами, бедами, где их всегда примут и помогут. Вот на одном таком приёме мы встретились с Анжелой. Это радует, когда такие вопросы решаются, к сожалению, пришлось пройти и судебные инстанции, но тем не менее, правда восторжествовала. И сегодня мы здесь, пришли посмотреть, как устроилась Анжела, принесли ей подарок».

Сейчас Анжела полноправная хозяйка 30 квадратных метров. Заканчивает ремонт и уже через несколько недель планирует отпраздновать новоселье с друзьями.

Дмитрий Горкин, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»